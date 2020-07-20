Белое платье и букет: Лорак оказалась у алтаря вместе с нарядным незнакомцем

Белое платье и букет: Лорак оказалась у алтаря вместе с нарядным незнакомцем
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На видео со "свадьбы" появился и ребенок украинской звезды

Ани Лорак вместе с дочерью Софией оказалась у алтаря. Артистка стояла с букетом роз, пока одетый в белую рубашку мужчина шел ей навстречу. Видео звезда опубликовала в "Инстаграм".

Певицу сняли около цветочной арки, украшенной прозрачными кристаллами. Лорак позировала в нежном голубом платье с пышными рукавами. Рядом стояла девятилетняя София и держала маму за руку.

"Очень вы красивая с Сонечкой!", "Каролинка как картинка!", "Ты космическая!" – написали Лорак в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Видео, которое с первых секунд невероятно похоже на свадебное, на самом деле оказалось розыгрышем призов – популярным среди звезд способом привлечь аудиторию и заработать.

Лорак, которой удалось заинтриговать подписчиков таким видео, свою личную жизнь скрывает. В 2019 г. артистка официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу – отцом Софии. Спустя полгода в Сети заговорили о новом романе певицы.

Звезда встречалась с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, ходили слухи, что пара и вовсе собирается пожениться. Однако вместе ли музыканты до сих пор, остается загадкой.

Ранее в Сети обсудили отношения Ани Лорак и Сергея Лазарева после совместной фотографии звезд.

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Ани Лорак. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Валерия. Фото: Darya Orlova/Russian Look/www.globallookpress.com
Прохор Шаляпин. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Пелагея. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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