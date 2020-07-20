"Залетела": "новая пассия" Харламова заговорила о материнстве

"Залетела": "новая пассия" Харламова заговорила о материнстве
Гарик Харламов. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/globallookpress.com
Актриса взбудоражила поклонников своим постом

Актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, сообщила, что узнала много нового о детских колясках.

На своей странице в "Инстаграм" она рассказала поклонникам, что пообщалась с мамочками на детской площадке. Благодаря им девушка узнала, что коляски бывают не только разных цветов, но и различаются между собой множеством других характеристик. При этом Яна добавила, что ей еще очень многое предстоит узнать о материнстве.

Последней фразой актриса не на шутку взбудоражила и озадачила своих поклонников. Многие из них предположили, что Кошкина ждет ребенка.

"Рожать что-ли собралась?", "Залетела", "Разве у вас есть лялечка?", "Ну Янка выдумщица, людей заводит", "Яна, мы что-то пропустили?", "Ой, пора тебе диточку заводить", "Ты беременна?", "Планируете ребенка?",  А что такой интерес к детским коляскам, Яна?" – написали в комментариях.

Сама актриса не стала ни отрицать, ни опровергать домыслы поклонников о беременности. 

Ранее сообщалось, что юморист Comedy Club Гарик Харламов не стал грустить после расставания с Кристиной Асмус, а отправился на вечеринку в Подмосковье. Там друзья сватали за него множество привлекательных блондинок. А позже Утяшева показала "нового партнера" Харламова и добавила, что теперь все встало на свои места.

Александра ЛЕОНИДОВА

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