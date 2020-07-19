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Ляйсан Утяшева опубликовала на странице в соцсети кадр, на котором Гарик Харламов запечатлен в объятиях Павла Воли. Знаменитости танцуют медленный танец.
На свежей фотографии взгляд недавно объявившего о разводе Харламова устремлен вдаль. А Павел Воля с интересом смотрит в лицо партнера и крепко держит его руку.
Ляйсан Утяшева сопроводила кадр с двумя юмористами в обнимку ироничной подписью.
"Все стало на свои места", – написала знаменитая гимнастка.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что брак Кристины Асмус и Гарика Харламова дал трещину. Звезда фильма "Текст" тогда заявила, что на решение развестись не повлиял третий человек, самоизоляция или ее участие в съемках скандальной кинокартины.
Вокруг развода знаменитостей тут же поползли многочисленные слухи. Так, ведущий шоу "Comment Out" Владимир Маркони сказал, что вся история с расставанием была только шуткой в рамках его развлекательного проекта.
Однако эта версия не подтвердилась, а вскоре СМИ опубликовали фотографию документа, согласно которому, Гарик Харламов официально обратился в суд по бракоразводному вопросу.
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