Юмориста сняли в компании коллеги

Ляйсан Утяшева опубликовала на странице в соцсети кадр, на котором Гарик Харламов запечатлен в объятиях Павла Воли. Знаменитости танцуют медленный танец.

На свежей фотографии взгляд недавно объявившего о разводе Харламова устремлен вдаль. А Павел Воля с интересом смотрит в лицо партнера и крепко держит его руку.

Ляйсан Утяшева сопроводила кадр с двумя юмористами в обнимку ироничной подписью.

"Все стало на свои места", – написала знаменитая гимнастка.





Напомним, в прошлом месяце стало известно, что брак Кристины Асмус и Гарика Харламова дал трещину. Звезда фильма "Текст" тогда заявила, что на решение развестись не повлиял третий человек, самоизоляция или ее участие в съемках скандальной кинокартины.

Вокруг развода знаменитостей тут же поползли многочисленные слухи. Так, ведущий шоу "Comment Out" Владимир Маркони сказал, что вся история с расставанием была только шуткой в рамках его развлекательного проекта.

Однако эта версия не подтвердилась, а вскоре СМИ опубликовали фотографию документа, согласно которому, Гарик Харламов официально обратился в суд по бракоразводному вопросу.