Дочь Осина дала первое интервью после свадьбы: нервничаю из-за отца

Дочь Осина дала первое интервью после свадьбы: нервничаю из-за отца
Евгений Осин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка рассказала, чему ее успел научить рано умерший родитель

Летом Агния Осина стала законной супругой своего возлюбленного Владислава. Девушка откровенно поведала о переживаниях из-за того, что ее знаменитый родитель Евгений Осин не дожил до знаменательного события в жизни наследницы.

"О папе я думаю часто и из-за этого много нервничаю", - делится своими чувствами Агния.

Девушка сказала, что часто представляет, каким могло бы быть знакомство ее отца и мужа.

Знаменитый родитель многому научил любимую дочь. Он всегда говорил наследнице, что нельзя быть наивной и доверять малознакомым людям.

Агния поделилась и своими планами на будущее –  девушка любит петь и готовится записать новый сингл, пишет издание "Собеседник".

Дочь исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" вышла замуж в юном возрасте – ей всего 18 лет. По словам Агнии, родные и близкие с уважением приняли ее решение и не стали отговаривать от столь серьезного шага.


В начале июля "Утро.ру" рассказывало о замужестве Агнии Осиной. Тогда девушка решила заранее не предупреждать подписчиков о свадьбе и просто ошарашила их кадрами в свадебном платье.

Ольга ФЕДОРОВА

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