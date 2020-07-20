Девушка рассказала, чему ее успел научить рано умерший родитель

Летом Агния Осина стала законной супругой своего возлюбленного Владислава. Девушка откровенно поведала о переживаниях из-за того, что ее знаменитый родитель Евгений Осин не дожил до знаменательного события в жизни наследницы.

"О папе я думаю часто и из-за этого много нервничаю", - делится своими чувствами Агния.

Девушка сказала, что часто представляет, каким могло бы быть знакомство ее отца и мужа.

Знаменитый родитель многому научил любимую дочь. Он всегда говорил наследнице, что нельзя быть наивной и доверять малознакомым людям.

Агния поделилась и своими планами на будущее – девушка любит петь и готовится записать новый сингл, пишет издание "Собеседник".

Дочь исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" вышла замуж в юном возрасте – ей всего 18 лет. По словам Агнии, родные и близкие с уважением приняли ее решение и не стали отговаривать от столь серьезного шага.

В начале июля "Утро.ру" рассказывало о замужестве Агнии Осиной. Тогда девушка решила заранее не предупреждать подписчиков о свадьбе и просто ошарашила их кадрами в свадебном платье.