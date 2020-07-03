Дочь покойного Осина вышла замуж

Дочь покойного Осина вышла замуж
Евгений Осин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После смерти отца девушка стала завидной невестой

Дочь популярного певца Евгения Осина связала себя узами брака с возлюбленным.  Агниязаранее не предупредила подписчиков о грандиозном событии в жизни, и сегодня по-настоящему ошарашила их кадрами в свадебном платье.

Девушка размещала много фотографий с возлюбленным Владиславом. Молодые люди путешествовали вместе, развлекались, ходили на тематические фотосессии. Однако подписчики ее страницы в "Инстаграм" и не предполагали, что 18-летняя дочь исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" так рано выскочит замуж.

Для важного в жизни каждой девушки события наследница знаменитого певца выбрала длинное атласное платье с пышными рукавами и фату. Молодая красавица сделала легкую классическую укладку и отправилась с возлюбленным под венец.


Известно, что в отношениях пара состояла около года. После смерти отца, бывшего участника группы "Браво" Евгения Осина, Агния стала завидной невестой – ей достались столичные апартаменты отца.

В последние годы Агния мало общалась с отцом. Евгений Осин страдал от алкоголизма и часто появлялся перед дочерью в нетрезвом состоянии. Напомним, знаменитый певец умер осенью 2018 года. Причинами его смерти друзья и знакомые называли пристрастие к спиртному, потерю популярности, одиночество и историю с внебрачной дочкой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как любовница Осина попыталась тайно отобрать квартиру у наследников.

Фоторепортаж
Осин проиграл зеленому змию
Егвений Осин. Кадр youtube.com Егвений Осин. Кадр youtube.com Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press
Евгений Осин. Фото: instagram.com/nataliashturm Евгений Осин. Кадр youtube.com Евгений Осин. Кадр youtube.com Евгений Осин и Дана Борисова. Кадр youtube.com +1
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

МиГ-31 за 153 рубля: чиновник распродавал госимущество России

Мужчина придумал хитрую схему для "сбыта" военного запаса страны

Священнослужителя лишили сана после скандала с Собчак

Сама журналистка уже отреагировала на это событие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей