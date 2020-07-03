После смерти отца девушка стала завидной невестой

Дочь популярного певца Евгения Осина связала себя узами брака с возлюбленным. Агниязаранее не предупредила подписчиков о грандиозном событии в жизни, и сегодня по-настоящему ошарашила их кадрами в свадебном платье.

Девушка размещала много фотографий с возлюбленным Владиславом. Молодые люди путешествовали вместе, развлекались, ходили на тематические фотосессии. Однако подписчики ее страницы в "Инстаграм" и не предполагали, что 18-летняя дочь исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" так рано выскочит замуж.

Для важного в жизни каждой девушки события наследница знаменитого певца выбрала длинное атласное платье с пышными рукавами и фату. Молодая красавица сделала легкую классическую укладку и отправилась с возлюбленным под венец.

Известно, что в отношениях пара состояла около года. После смерти отца, бывшего участника группы "Браво" Евгения Осина, Агния стала завидной невестой – ей достались столичные апартаменты отца.

В последние годы Агния мало общалась с отцом. Евгений Осин страдал от алкоголизма и часто появлялся перед дочерью в нетрезвом состоянии. Напомним, знаменитый певец умер осенью 2018 года. Причинами его смерти друзья и знакомые называли пристрастие к спиртному, потерю популярности, одиночество и историю с внебрачной дочкой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как любовница Осина попыталась тайно отобрать квартиру у наследников.