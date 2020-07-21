"Это глупости": в Тетре сатиры опровергли увольнение Добронравова из-за зарплаты

"Это глупости": в Тетре сатиры опровергли увольнение Добронравова из-за зарплаты
Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/globallookpress.com
Худрук культурного учреждения не исключает дальнейшего сотрудничества с актером

Александр Ширвиндт опроверг информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства зарплатой.

В разговоре с журналистами "Вечерней Москвы" худрук Театра сатиры заявил, что это все глупости, а предложенная звезде сериала "Сваты" зарплата была очень достойной. Однако Ширвиндт не уточнил размер вознаграждения и посоветовал обратиться к самому актеру или же в бухгалтерию.

Кроме того, Александр Ширвиндт не исключил, что Федор Добронравов в будущем продолжит выступать в Театре сатиры. 

Ранее завтруппой культурного учреждения Бронислава Чунихина рассказала, что Федору Добронравову предложили играть в Театре сатиры на постоянной основе. Платить ему за это пообещали 1 млн рублей. Но артист, напротив, решил продолжить гастрольную деятельность.

А журналисты в свою очередь узнали, как увольнение отразилось на доходах Добронравова. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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