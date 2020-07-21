Известного синоптика проводят в последний путь на одном из московских кладбищ

Церемония прощания с известным телеведущим Александром Беляевым пройдет в четверг, 23 июля, в 14:00 в Москве на Троекуровском кладбище.

Коллеги Беляева из Института географии РАН сказали, что смерть ведущего не стала неожиданностью для его друзей. Ведь он многие годы боролся с онкологией, перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Однако, несмотря на трудности и большие проблемы со здоровьем Беляев бодрился и всегда шутил по телефону.

По воспоминаниям его коллег, в последние годы у известного синоптика уже не оставалось сил на путешествия. Поэтому он стал много времени уделять своей коллекции марок и конвертов со спецгашениями.

"Он был душой компании, очень артистичным и большим умницей в отношениях с людьми. И в молодости, в отличие от всех нас – молодых коллег, он был мудрецом, способным найти выход из труднейших житейских ситуаций", – рассказал географ Аркадий Тишков.

Он добавил, что Беляев очень любил географический факультет МГУ, на котором учился, любил Институт географии РАН, своих коллег и друзей. Многим из тех, кто его знал, будет не хватать жизнерадостного голоса Александра Беляева как в телефонной трубке, так и с экрана телевизора.

Напомним, телеведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался 20 июля. Его коллеги по телевидению рассказали, что ведущий умер в реанимации одной из московских больниц. За три недели до смерти врачи удалили ему новую опухоль.