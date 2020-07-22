"Надо худеть": изменившейся Гузеевой указали на лишний вес

"Надо худеть": изменившейся Гузеевой указали на лишний вес
Лариса Гузеева. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
Ведущая "Давай поженимся" жестко ответила на критику

Лариса Гузеева поделилась архивным фото с фестиваля "Хрустальный источник". В кадре рядом со звездой стоит ее друг актер Эвклид Кюрдзидис – ведущих сняли во время выступления на сцене. Подписчики обратили внимание на внешность артистки, раскритиковав ее в комментариях.

На фото Гузеева выглядит необычно: ведущая "Давай поженимся" появилась на мероприятии со светлыми волосами. Однако внимание аудитории привлекла не столько прическа звезды, сколько ее фигура.

"Надо худеть, как баржа на фото",

– написала одна из подписчиц артистки под фото, по словам Гузеевой, снятое ровно год назад. После этого в комментарии налетели и другие Инстаграм-пользователи, которые принялись защищать любимую телеведущую:

"Между прочим, Лара очень даже прекрасно выглядит на фото!", "Блонд очень к лицу. Хотя тебе все идет", "Люблю крошку Лору. Для меня она совершенна!"

Отреагировала на критику и сама Гузеева. Телеведущая ограничилась коротким ответом: "Я похудею, но у вас ни красоты – ни такта не появятся" (орфография и пунктуация сохранены).

Лариса Гузеева известна своими жесткими высказываниями и не стесняется вступать в перепалки в Сети. Ранее ведущая "Давай поженимся" в очередной раз поставила критикующих на место.

Карина СИРАЗОВА

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