Поклонники принялись бурно обсуждать снимок, который опубликовала артистка

Бывшая супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце показала поклонникам свою настоящую любовь. И это не какой-то кавалер, как можно было бы подумать, а сын артистки Тимофей.

Фото наследника Муцениеце опубликовала на своей странице в "Инстаграм". На снимке мальчик положил голову на руку и позирует в модных солнцезащитных очках. При этом Тимофей очень серьезен.

"Это любовь!" – лаконично подписала фотографию Муцениеце.

В комментариях мнения подписчиков по вопросу, на кого же больше похож мальчик, разделились. Одни считают, что Тимофей – вылитый Павел, другие – что он копия Агаты.

"Раньше казалось на Павла похож. Сейчас прям ваше лицо! Красивые детки у вас!", "Ваш сын так похож! Просто копия!", "Пашины волосики, это факт", "Я думала, это Агата и есть", "Так похож на маму на этой фотографии", "Ох, разбиватель сердец растет", "Похож на вас обоих", "Как он похож на маму", "На Павла очень похож сынок", "Какая разница на кого похож, он сын своих родителей, а значит имеет право быть на одного из них больше быть похожим,это уже генетика", – написали в комментариях (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Ранее Агата Муцениеце показала поклонникам фото с загадочным незнакомцем, а чуть позже похвасталась сюрпризом от неизвестного поклонника. Такими сторис она очень взбудоражила подписчиков.