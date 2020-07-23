"Продаст маму родную": на Малахова набросились из-за скандала с похищением детей

"Продаст маму родную": на Малахова набросились из-за скандала с похищением детей
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий "Прямого эфира" уклоняется от помощи, считает экс-супруга известного хоккеиста

История со скандальным разводом Никиты Зайцева и Маргариты Готовцевой продолжается. Девушка утверждает, что хоккеист уже восьмой месяц не дает ей видеться с дочками, несмотря на решение суда. Бывшая жена спортсмена обратилась к Андрею Малахову – ведущий предлагал свою помощь, но потом пропал. В Сети журналиста обвинили в продажности.

Маргарита Готовцева бьется за возвращение детей еще с декабря. Ранее экс-супруга спортсмена уже принимала участие в программе Малахова: тогда на девушку набросились из-за видео, где она проводит время с неизвестным мужчиной. Все обвинения в свой адрес бывшая Зайцева тогда опровергла, заявив, что маленьких Соню и Веру похитила семья хоккеиста.

По словам Маргариты, известный телеведущий пообещал ей разобраться в истории, однако программу с ее участием в очередной раз отменили. Готовцева рассказала в "Инстаграм", что шеф-редактор шоу пообещал, что съемки помогут ей предотвратить вывоз дочек отцом за границу. Теперь же работник программы Малахова пообщался с Зайцевыми и перестал выходить на связь, пишет бывшая хоккеиста.

"На предыдущей программе вы на всю страну предлагали мне помощь, сейчас мне это действительно необходимо. Пожалуйста, помогите",

– обратилась отчаявшаяся Готовцева к Малахову в соцсетях. В скандал вмешалась и Мария Кожевникова. Она написала в комментариях, что ей также звонили с передачи и просили прийти на съемки: "Могу подтвердить!"

Подписчики Маргариты поддержали ее и буквально набросились на ведущего. Одни критиковали журналиста, отметив, что очень разочаровались в нем, а другие призывали его не бросать Готовцеву в беде.

"Настолько продажный и "гибкий" человек, как бы еще хуже не получилось", "Ему ничто не интересно, кроме рейтингов", "По нему за километр видно, что продаст маму родную", "Позор программе Малахова",

высказались в адрес ведущего "Прямого эфира". Сам журналист ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее Андрей Малахов откровенно рассказал о том, как можно попасть на телевидение.

Карина СИРАЗОВА

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