Вдова композитора Шаинского лишилась его квартиры

Вдова композитора Шаинского лишилась его квартиры
Владимир Шаинский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана намерена еще побороться за имущество

Сын знаменитого композитора Владимира Шаинского Иосиф Шаинский отсудил у своей мачехи квартиру отца.

Судебные разбирательства по поводу недвижимости покойного композитора длились три года. После смерти Шаинский оставил все свое имущество третьей супруге Светлане. Но сын композитора от второго брака решил побороться за наследство. 

Адвокат Игорь Симонов рассказал "Московскому комсомольцу", что суд признал незаконной сделку по купле-продаже квартиры, которую провела вдова. По словам адвоката, декларируется, что Иосиф имеет право, согласно российскому законодательству, на долю в той квартире, так как у него есть инвалидность. При этом он сейчас живет в Израиле и в суд не является. На судебные заседания ходят его представители.

Симонов добавил, что Светлана намерена оспаривать решение суда. На вопрос о предмете разбирательства адвокат ответил, что площадь квартиры составляет 100 кв. метров. Она находится недалеко от метро "Войковская" и может стоить более 10 млн рублей.

Напомним, композитор Владимир Шаинский умер в конце 2017 года. Он страдал от онкологического заболевания. В одной из американских клиник композитору сделали операцию, но сказался его почтенный возраст. Шаинскому было 92 года.

Александра ЛЕОНИДОВА

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