Барановскую сосватали за известного певца

Барановскую сосватали за известного певца
Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники считают, что артист был бы подходящей партией для телеведущей

Поклонники телеведущей Юлии Барановской нашли для своей любимицы подходящего супруга в лице Андрея Григорьева-Аполлонова. Поводом для сватовства стало ее поздравление Рыжего из "Иванушек" с юбилеем.

Накануне артисту исполнилось 50 лет. Барановская на своей странице в "Инстаграм" поздравила давнего друга с днем рождения. Ведущая опубликовала фото Григорьева-Аполлонова и написала, что он самый позитивный человек, к тому же талантливый и вообще душа любой компании. А также добавила, что она с детьми обнимает и целует его. 

Поздравление телеведущей изобиловало смайликами. А на самом фото певец лежит с планшетом в руках в окружении трех детей. Снимок был сделан во время отпуска Барановской и Григорьева-Аполлонова на Бали в 2018 году.

Это стало поводом для советов Барановской от поклонников присмотреться к Рыжему из "Иванушек" как к потенциальному супругу.

"Ваш старший сын очень похож внешне на Андрея", "Юль, может, вам пожениться?", "Как отец родной на фото-то", "Для Юлии был бы хорошим супругом", "Ща начнется! Барановская с Григорьевым-Аполлоновым отдыхает вместе с детьми", "О, а дети вроде и на него тоже похожи", "Прям смотрится в семье", – написали в комментариях поклонники телеведущей, передает "Пятый канал".

Ранее сообщалось, что Юлии Барановской постоянно приписывают то новые романы, то еще одну беременность. Чтобы расставить все точки над i, телеведущая честно ответила, собирается ли она становиться мамой в четвертый раз. А до этого ее застукали на интиме с другим солистом "Иванушек  International".

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Бармалей
Ответить
Кроме Александра ЛЕОНИДОВА его кто-нибудь еще считает ПЕВЦОМ !!!
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