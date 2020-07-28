"Кто это?": народ ошеломило архивное фото Гузеевой

"Кто это?": народ ошеломило архивное фото Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники не признали ведущую "Давай поженимся!" на снимке из молодости

Ларису Гузееву не перестают донимать вопросами о "Доме-2". В ответ она показала свою архивную фотографию и поблагодарила всех за переживания. Однако не все поклонники признали в молодой стройной девушке на фото свою любимицу. 

Снимок себя в молодости телеведущая опубликовала на своей странице в "Инстаграм". В подписи к нему звезда экрана отметила, что, конечно же, не будет вести скандальное телешоу.

"Я что, мыла поела?" – добавила она.

Поклонники подержали звезду передачи "Давай поженимся!": "Мы так и знали!", "Дом-2 – это не Ваше. Не надо свой имидж портить", "Я была уверенна, что это фейк", "Боже, слава тебе! Я уже вторые сутки места себе не нахожу", "А я знала,что Вы в это болото не полезете, Вы уважаете себя".

Другие же сравнили молодую Гузееву с ее дочерью и нашли, что они очень похожи.

"Это Вы или дочка?", "Ваша дочь очень очень похожа на Вас", "Как вы с дочей похожи. Круто. Особенно на этом фото", "Это Вы такая красивая? Какой это год? ", "Прямо как с обложки журнала 2020", "Красотка была и сейчас красотка", "Сложена шикарно! Плюс мозги на месте!", "Я помню это фото! Стиль и красота вне времени", "Смотрю на фото и не пойму: кто это? Мама или дочь. Обе красивые и, что естественно, похожи друг на друга", – написали комментаторы.

Ранее в СМИ появились слухи, что Лариса Гузеева согласилась вести скандальный телепроект "Дом-2". Но только за очень большие деньги. Позже и сама Гузеева, и Ксения Бородина опровергли эти домыслы.

Александра ЛЕОНИДОВА

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