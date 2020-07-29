Артистка поделилась подробностями отношений с композитором

Супруга известного композитора Игоря Николаева прокомментировала слухи об их "разводе". Юлия Проскурякова также рассказала про конфликты с мужем и сообщила, что не смогла бы простить любимому измену.

Певица поделилась, как они провели долгие недели карантина 24/7 с Николаевым и их дочкой Вероникой. Со слов Юлии, это было радостью для их семьи, они наконец смогли больше времени находиться вместе. Также Проскурякова уточнила, что крепкий брак такое "испытание" не может разрушить.

Артистка пояснила, что у нее не было мыслей уйти от композитора. По словам Юлии, ссоры у них с Игорем бывают, но они быстро мирятся. Не о каком разводе, который так активно обсуждают в сети последнее время, речи даже не идет, пишет "Комсомольская правда".

"А слухи… всегда про артистов сочиняют небылицы", – заключила Проскурякова.

На вопрос журналистов о том, что "некая певица" поведала в сети об ухаживаниях со стороны Николаева, супруга артиста ответила лаконично. По мнению Юлии, в этой истории нечего обсуждать. Также Проскурякова сообщила, что измену не смогла бы простить супругу, но она об этом якобы вообще не думает. Певица считает, что у них с композитором все хорошо. Артистка заключила, что для нее счастье – это ее семья, успехи в учебе и творчество.

Напомним, ранее Проскурякова уже давала комментарии по поводу слухов об их возможном расставании с Николаевым. Тогда певица отмечала, что журналисты буквально "оборвали ей телефон".