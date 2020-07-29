Сын знаменитого режиссера, по слухам, встречается с молодой возлюбленной уже давно

Степан Джигарханян объявил о расставании с Ольгой Казаченко пару месяцев назад, однако надолго в одиночестве сын советского артиста не остался. По слухам, он уже встречается с молодой моделью из Нью-Йорка, причем отношения у них серьезные. Об этом журналистам рассказал информированный источник.

По слухам, новая подруга Джигарханяна внешне напоминает Казаченко, а вот характер у девушки более спокойный. Влюбленные уже успели попутешествовать вместе, например, недавно пара была на Карибах, сообщили СМИ.

Как рассказал источник, у сына режиссера с новой избранницей все серьезно. Кстати, американская модель моложе Джигарханяна – он и сам говорил, что предпочитает встречаться с девушками помладше.

Сам сын Армена Джигарханяна слухи о своей новой пассии комментировать отказался. Наученный печальным опытом, он объяснил корреспонденту "Собеседника", что личную жизнь теперь предпочитает скрывать.

О расставании с Казаченко сын режиссера рассказал в мае этого года. По словам его экс-возлюбленной, причиной разрыва стала интимная проблема.

После этого Джигарханян-младший оторвался на вечеринке с девушками в купальниках.