Участница ТВ-шоу рассказала об отношениях с сыном популярного артиста

Степан Джигарханян совсем недавно объявил о расставании с Ольгой Казаченко. Родственник актера и режиссера предпочел не раскрывать подробности разрыва, а вот сама его экс-возлюбленная озвучила причину, которая оказалась связанной с интимом.

Блондинка заявила, что не смогла ответить сыну Армена Джигарханяна взаимностью в плане близких отношений – до интима у Степана Джигарханяна и Ольги Казаченко так и не дошло. Возможно, причиной отказа стало отсутствие сильных чувств, которые в паре за несколько месяцев так и не появились.

Казаченко поняла, что все идет к расставанию, когда познакомилась с семьей Степана Джигарханяна. Разойтись влюбленным удалось без всякого скандала – Ольга в разговоре с журналистами заявила, что желает Степану только счастья.

Познакомились Джигарханян и Казачанко за кулисами одной из передач. Роман у влюбленных закрутился быстро, однако осложнялось все тем, что молодая блондинка живет в России, а ее избранник в США. Менять образ жизни никто из них не захотел.

Карантин также внес свои коррективы. Степан намекнул, что может остаться с Ольгой только друзьями, а в его "Инстаграм" начали появляться фото с другой девушкой.

После домыслов поклонников и слухов, Казаченко подтвердила "Собеседнику", что рассталась с сыном народного артиста.

Ранее Степан Джигарханян показал накачанное тело.