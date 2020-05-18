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Джигарханян похвастался накачанным телом

Джигарханян похвастался накачанным телом
Степан и Армен Джигарханян. Фото: instagram.com/s_jigro
Родственник народного артиста раскрыл секрет своего внешнего вида

Степан Джигарханян показал подписчикам, как выглядит его фигура. На фото сын известного актера позирует в обтягивающей одежде и хвастается объемными мускулами. Снимок, появившийся в социальных сетях, был сделан в тренажерном зале.

Сейчас, как рассказал сам родственник Армена Джигарханяна, он бывает там редко. Секрет внешнего вида в правильном питании и занятиях спортивной гимнастикой, пишет звезда телевизионных передач. Джигарханян-младший поясняет, что разработал собственную методику тренировок.

"В целом, мой собственный подход к фитнесу обрел черты симбиоза пары видов спорта с парой цирковых жанров", – написал Степан в "Инстаграм".

Фото: instagram.com/st_jigar/

Подписчики сына Джигарханяна по-разному отнеслись к его посту. Одни восхищаются внешним видом знаменитости, другие упрекают его в самолюбовании и указывают на отсутствии семьи. Сам Степан предпочитает не ругаться с комментаторами.

"Нарцисс", "Прекрасная форма", "Умный, не женатый и без детей, продолжения рода не будет, как у его неродного отца", "Классно выглядите!!!Так держать!", "Степан , заметили, как набрасываются женщины и стали более агрессивными", – высказались пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

В личной жизни Степана сейчас произошло много перемен. Джигарханян-младший расстался с Ольгой Казаченко, а рядом с ним часто видят другую блондинку, про отношения с которой он ничего не рассказывает. Поддержать мужчину, который остался в Америке, не могут и родители. Татьяна Власова экстренно выехала к Армену Джигарханяну в Россию.  

Дарья ПЕТРОВА

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