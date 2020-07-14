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Степан Джигарханян побывал на вечеринке в честь дня рождения своей подруги. Праздник, как рассказал наследник Армена Джигарханяна, прошел в американском стиле – "шебутно и весело". Всеми подробностями мужчина поделился в социальной сети – на фото попал стол с закусками и алкоголем, а также девушки в купальниках.
Джигарханян-младший пояснил, что высокая температура воздуха не помешали вечеринке – он завел новые знакомства, а после поплавал в бассейне. По его словам, в доме были около 30 человек.
"День Рождения @alena_michelle_sawi прошел шебутно и весело, в американском стиле… Встретились старые друзья и завязались новые знакомства. Ласвегасские +45 С не помешали, а даже помогли – вечеринка плавно и логично перешла в Pool-Party",
– сообщил сын Армена Борисовича (орфография и пунктуация тут и далее сохранены).
Подписчики профессионального игрока в покер активно начали обсуждать происходящее на празднике. Одни раскритиковали американскую еду, другие оценили красоту присутствующих девушек. Некоторые комментаторы отметили, что даже во время карантина жители США не падают духом и продолжают веселиться.
"Какие девчонки симпатичные – прямо, зажигалки!", "Смотришь фотки из Вегаса и все время на карнавал попадаешь! Как же у вас там много позитива", "А я думала, от чего девочки такие стройные. Сухарики на день рожденья ели", – написали пользователи.
Был Степан один на вечеринке или взял с собой девушку – остается только гадать. Напомним, с Ольгой Казаченко мужчина расстался, а потом рядом с ним начали замечать другую блондинку. Однако и ее теперь на фото Джигарханяна-младшего не видно.
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