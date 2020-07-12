Сын Джигарханяна заткнул Цымбалюк-Романовскую после травли

Сын Джигарханяна заткнул Цымбалюк-Романовскую после травли
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Наследник народного артиста не стал терпеть нападки звезды ТВ-шоу

Конфликт Степана Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской продолжает набирать обороты. Теперь свое слово решил высказать наследник знаменитого артиста. Он считает, что именно киевская пианистка причастна к травле над ним, и резко заткнул блондинку, предложив ее "молчать в тряпочку".

Напомним, скандал начался из-за того, что в блоге сына Армена Джигарханяна стали появляться гневные комментарии и угрозы расправы. Мужчина обвинил в травле бывшую жену его отца. Якобы она наняла людей, которые пишут гадости.

Киевская пианистка не подтверждает подобные обвинения и продолжает высказываться в адрес сына своего экс-возлюбленного. Однако Джигарханян-младший предоставил доказательства своей правоты.

Например, он зафиксировал, что одна из преданных поклонниц Цымбалюк-Романовской пишет ей в блоге комплименты, а в аккаунте Татьяны Власовой гадости.

Фото: https://www.instagram.com/st_jigar

Степан предполагает, что Виталина не думала, что нанятый ей человек "слетит с катушек" и начнет реально угрожать ему, а теперь пианистка не знает, что делать в этой ситуации.

"Ей бы молчать в тряпочку после того, как многое раскрылось. Нет, в прессу лезет и у себя на странице хейтинг культивирует",

написал Степан Джигарханян в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Цымбалюк-Романовская съязвила в адрес Джигарханяна и намекнула на его тайные диагнозы. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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