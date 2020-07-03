Сын звезды фильма "Собака на сене" не стесняется демонстрировать свой достаток

Степан Джигарханян вышел на связь со своими подписчиками в социальных сетях. Одинокий наследник актера и режиссера опубликовал видео, где он вертит в руках пачку стодолларовых купюр. Именно столько он платит за участие в покерном турнире.

Все дело в том, что сын Армена Джигарханяна уже много лет живет в США. За океаном, в Лас-Вегасе, мужчина стал профессиональным игроком и участвует в крупных чемпионатах. Однако пока об увлечении Степану пришлось забыть – карантин внес свои коррективы.

Из-за пандемии Джигарханян-младший не может попасть в казино. Еще в апреле родственник артиста расстраивался из-за этого факта и назвал все происходящее "беспрецедентным случаем".

Коронавирус повлиял и на личную жизнь Степана. До пандемии он встречался с Ольгой Казаченко, однако уже на карантине пара рассталась. Возможно, все дело в расстоянии, а вероятно, в интимной причине, которую озвучила девушка.

Рядом с наследником режиссера нет и родственников. Его мать Татьяна Власова экстренно вылетела в Москву к Армена Джигарханяну. Однако Степана не раз замечали в компании молодой блондинки, отношения с которой он не комментирует.

Ранее "Утро.ру" показывало фото Степана Джигарханяна в спортивном зале.