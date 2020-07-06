Отметили с размахом: Джигарханян показал подругу в белом платье

Отметили с размахом: Джигарханян показал подругу в белом платье
Армен Джигарханя и Степан Джигарханян. Фото:instagram.com/st_jigar
Наследник артиста продемонстрировал, как проводит карантин за океаном

Степан Джигарханян пережидает пандемию коронавируса в США. Скучать наследнику знаменитости не приходится – он побывал на шумной вечеринке в честь дня рождения своей знакомой и все происходящее снимал на камеру. Видео появилось в соцсети, в кадр попала и подруга мужчины в белом платье.

Если раньше Степан рассказывал подписчикам в "Инстаграм" о том, что все места в Америке закрыты, а полки во многих магазины пусты, то сейчас ситуация изменилась. Похоже, компания приятелей Джигарханяна-младшего закатила настоящий праздник в разгар эпидемии в США.

Наследник режиссера показал поклонникам салюты и столы, полные деликатесов. Никаких масок и перчаток на присутствующих не было, все гости танцевали и веселились.

Скриншот instagram.com/st_jigar

До этого Степан Джигарханян делился с пользователями снимками с празднования Дня независимости США. Тогда одна из подписчиц жестко раскритиковала внешность мужчины и написала о том, что его лицо будет сниться всем в кошмарах. Сын артиста спокойно отреагировал на подобный комментарий.

Поклонницы, напротив, поддержали его и засыпали комплиментами.

"Смотреть второе фото детям нельзя. Будет сниться в кошмарах. Вот она, черная сторона. Страшный, мерзкий, старый тролль. Кто увидел, перекреститесь!", "Красавчик", "А мне вторая больше понравилась! Салютов то нагляделись. А тут фото, как будто писатель на первой странице своей новой книги, серьезной книжки!" – отреагировали в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены). 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что одинокий Джигарханян похвастался пачкой денег. 

Дарья ПЕТРОВА

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