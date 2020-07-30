"Поделитесь хирургом": поклонники не поверили в натуральность красоты Брежневой

"Поделитесь хирургом": поклонники не поверили в натуральность красоты Брежневой
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка выступила на концерте с Монатиком в платье с откровенным декольте

38-летняя певица Вера Брежнева не перестает поражать своих поклонников внешним видом. На этот раз она поделилась публикацией на странице в "Инстаграме", дав подписчикам новый повод для восхищения своей фавориткой.

Вера опубликовала несколько фотографий с музыкантом Монатиком, рассказав, что выступила вместе с ним в Киеве, исполнив недавний совместный летний хит "ВЕЧЕРиНОЧКА". Но объектом интереса фолловеров стало не само выступление звезд, а откровенное декольте Веры.

"Поделитесь хирургом", "Прелесть, Верочка, фигура супер", "Ух ты, е-мае, какое декольте", "Какая шикарная, не могу не насмотреться", "Выглядишь фантастически, как горячо, то, что нужно для трибьютов", – написали восхищенные поклонники и поклонницы (орфография и пунктуация сохранены).

Не так давно Брежнева решила вновь примерить свадебное платье. Бывшая солистка "ВИА Гры" вышла в нем навстречу артисту, сбросила фату и взяла мужчину за руку. Позднее выяснилось, что это была постановка для концерта, посвященного пятнадцатилетию программы "Светская жизнь" с украинской ведущей Екатериной Осадчей. Тогда Вера тоже выступила с Монатиком.

Ранее Брежнева заявляла, общаясь с поклонниками, что хочет снова родить ребенка. У певицы есть две дочки – Соня и Сара.

Егор МАЛКОВ

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