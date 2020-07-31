"Огненная жрица": Варнава в золотом парике произвела фурор

"Огненная жрица": Варнава в золотом парике произвела фурор
Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Звезда Comedy Woman показала кадр со съемок клипа

Екатерина Варнава удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Вместо привычных светлых локонов артистка снялась в золотом парике из бисера. В таком необычном образе она появилась в новом музыкальном клипе.

Звезда Comedy Woman опубликовала в "Инстаграм" кадр со съемок видео. На нем она предстала в корсете, который выглядел так, будто сделан из металла. Провокационный образ звезда Comedy Woman дополнила черными трусами и колготками в крупную сетку.

Стоит отметить, что для клипов других знаменитостей артистка снимается не впервые. Так, несколько месяцев назад она стала героиней видео Филиппа Киркорова, которое наделало немало шума.

Новый образ Варнавы подписчики также оценили.

"Катя, ты мне очень нравишься", "Бомба", "Не огонь, а пожарище", "Просто богиня", "Очень дерзко", "Немного похоже на Жади из Клона", "Страстная огненная жрица",

написали в комментариях, сравнивая звезду юмористического шоу с героиней популярного сериала 2000-х (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее у Екатерины Варнавы, которая не так давно рассталась со своим возлюбленным, появился поклонник. Известный визажист подарил телеведущей роскошный букет.

Карина СИРАЗОВА

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