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Большая разница в возрасте между супругами для звезд шоу-бизнеса не редкость. Одной из артисток, чаще всего вступающих в такие браки, считается Алла Пугачева: сразу несколько избранников певицы были значительно младше нее. В чем причина таких союзов и почему бывший муж Примадонны от нее сбежал, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.
По его мнению, неравные браки заключаются ради взаимной выгоды, а вовсе не по любви. Так например, отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина полностью деловые, считает эксперт.
"Алла всегда заводила выгодные романы",
– сказал Соседов. В качестве примера он привел отношения певицы с Владимиром Кузьминым. По словам критика, в первую очередь этот союз был творческим, а уже после – романтическим.
Пугачева понимала, что Кузьмин – талантливый композитор, и "взяла его в оборот". При этом сам музыкант Примадонну совсем не любил, считает Соседов:
"Он от нее сбежал через два года в Америку", – уточнил деятель шоу-бизнеса.
В разговоре с "Собеседником" музыкальный критик резюмировал, что Пугачева хорошо реализует чужие идеи, поэтому в таких отношениях она загорается и начинает творить вместе с мужем.
Брак с Галкиным выгоден им обоим, высказался Соседов. По его словам, юморист полностью содержит Пугачеву, в то время как она для него – "прекрасный патронаж".
Ранее в Сети заговорили о разводе Галкина и Примадонны. Эту новость также прокомментировал музыкальный критик. А вот известного музыканта эти слухи вывели из себя.
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