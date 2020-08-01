Казаченко надеется выйти замуж в один день с бывшим возлюбленным

Слухи о новом романе Степана Джигарханяна дошли и до его экс-подруги Ольги Казаченко. После расставания им удалось сохранить дружеские отношения, поэтому бывшая возлюбленная надеется: сын легендарного режиссера пригласит ее на свою свадьбу. Об этом Казаченко рассказала журналистам.

По словам Ольги, Степана к американской модели, с которой он якобы встречается, она совсем не ревнует. Бывшая Джигарханяна заявила, что давно отпустила его из своей жизни, а он, в свою очередь, заслуживает только самого лучшего.

"Честно говоря, я жду приглашения на свадьбу",

– призналась Казаченко, которая всегда хотела побывать на проходящем на берегу океана торжестве. Джигарханян долгое время живет в США, поэтому мероприятие, вероятно, могло бы состояться именно там.

Казаченко разоткровенничалась в разговоре с "Собеседником", что она с сыном режиссера может сыграть свадьбу и в один день. Впрочем, о новых отношениях Ольга говорить ничего не стала.

Напомним, что Казаченко и Джигарханян расстались несколько месяцев назад. Недавно в Сети появились слухи, что родственник режиссера встречается с моделью из Нью-Йорка, которая сильно похожа на его бывшую девушку.