Экс-участник "Фабрики звезд" показал шуточное видео

Влад Соколовский перестал скрывать свои новые отношения после скандального развода с Ритой Дакотой. Теперь бывший солист группы "Бис" периодически публикует кадры с Ангелиной Сурковой, которая участвовала в кастинге в группу "Серебро", однако последний ролик шокировал поклонников. На видео артист ударил свою возлюбленную по лицу.

Соколовский с новой подругой решили записать танцевальный челлендж, популярный сейчас в соцсетях. Певец пытался повторить за девушкой движения, но вместо этого заехал ей локтем по носу. И Суркова отлетела в сторону.

Подписчики тут же обеспокоились состоянием избранницы Соколовского: "Влад, нос целый у Любимой?", "Ой, бедняжечка. Синяка не осталось?", "Надеюсь это постановка" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Видео действительно оказалось постановочным – артисты таким образом решили пошутить. "Да это прикол же", – объяснил бывший Дакоты в комментариях. Поклонники артиста сразу же оценили забавный ролик: "Вы мои любимчики", "Пересмотрела много раз!", "С чувством юмора порядок".

Напомним, что Влад Соколовский и Рита Дакота развелись, когда певица узнала о многочисленных изменах супруга, а одна из девушек, которая как-то отдыхала в одном отеле с Ритой и Владом в Черногории, подтвердила неверность певца. Позже экс-участник "Фабрики звезд" признался, что раскаялся в своем поступке и сейчас о многом жалеет.