Актер продолжает признаваться экс-супруге в любви даже после ухода из семьи

Павел Прилучный предал Агату Муцениеце, когда ушел из семьи, и теперь актриса чувствует обиду на бывшего мужа. Об этом рассказала сама звезда "Закрытой школы".

Два месяца назад знаменитые супруги официально развелись. По слухам, Прилучный уже закрутил роман с новой возлюбленной, а вот Муцениеце, похоже, все еще переживает из-за расставания.

В разговоре с Викторией Райдос актриса призналась, что у нее масса причин обижаться на экс-супруга. По ее мнению, сейчас происходит не что иное, как предательство. На что экстрасенс ответила, что Прилучный просто сделал выбор в пользу другой женщины.

"Выбрал тогда и уверял, что это на веки веков. И я же верила. Это, получается, предательство",

– поделилась своими чувствами Муцениеце в шоу "Честный развод". При этом актриса добавила, что Прилучный до сих пор признается ей в любви.

Райдос сказала: вероятно, актер любит бывшую жену как мать своих детей и просто благодарен ей за совместно прожитые годы, передает "Свободная пресса". При этом слова о романтических чувствах Прилучного – ложь, предположила экстрасенс, и это принять сложнее всего.

По слухам, не только Прилучный начал встречаться с новой пассией. Недавно в Сети заговорили о том, что к новым отношениям готова и Муцениеце.