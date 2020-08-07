Украинскую певицу с наследницей сняли на вечерней прогулке

Ани Лорак отдыхает в Греции с дочерью Софией. Певица опубликовала серию фотографий, сделанных во время прогулки по морскому побережью. Снимки растрогали пользователей соцсети.

В кадре артистка нежно обнимает девятилетнюю Софию – мать и дочь позировали во время заката на фоне городского пейзажа. Певица отправилась на прогулку в легкой рубашке и кепке серого цвета, а девочка предстала с мелкими косичками и забавным украшением на голове, напоминавшим ушки.

"Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми",

– трогательно подписана снимок звезда. Милые фотографии с дочкой оценили и в комментариях:

"Сонечка очень повзрослела", "Греческие нимфы. Красоточки: мама, доченька, как это трогательно! Самое бесценное время – рядом с мамой", "Два любимых солнышка".

Напомним, что сейчас в Греции отдыхает и крестный дочери украинской артистки – Филипп Киркоров. Недавно знаменитости встречались для игры в гольф.

Ранее Ани Лорак порадовала фанатов видео, на котором была показана с дочкой – Софией Налчаджиоглу. Обе весело отплясывали под быструю музыку, меняя при этом наряды.