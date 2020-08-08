Звезда шоу "Мужское/женское" едва сдерживала эмоции во время полета

Юлия Барановская с детьми продолжает путешествовать по России. Вернувшись из Алтайского края, телеведущая отправилась в Сочи и устроила себе экстремальный отдых. Звезда решилась на полет над горами и сняла себя на видео. Подписчики же заметили необычную деталь на лице артистки.

Барановская прокатилась по канатному спуску, причем разрешила полетать и своим детям – Артему, Яне и Арсению. Напомним, что младшему сыну звезды лишь в середине августа исполнится восемь лет.

Ведущая шоу "Мужское/женское" написала, что обожает зиплайн, хотя сначала все равно боится полета. А вот дети звезды катались впервые и, по ее словам, совсем не испытывали страха и даже просили маму не кричать так сильно.

Барановская сняла себя на видео во время полета. По выражению лица знаменитости видно, что сначала ей действительно страшно. Подписчики Юлии заметили, что от сильного ветра ее глаза стали выглядеть странно: появилось ощущение, что ресницы вот-вот улетят.

"Один глаз от страха заклинило", "Еще и ресницы развеваются на ветру", "Глаза в разные стороны",

– написали в комментариях. Юлия ответила подписчикам, что эта ситуация ее тоже рассмешила: "Сама ржу над глазами".

"Пережила весь спектр эмоций вместе с вами! Настроение подняли!", "Кошмар как страшно, но вы супер молодец", "Вы просто супер мама", – восхитились смелостью и открытостью подписчики Барановской.

Ранее Юлия Барановская сделала неожиданное признание в шоу, из которого, вероятно, ушла Айза Анохина после ссоры с телеведущей. Бывшая жена Андрея Аршавина призналась, что не отказывается от интима на первом свидании.