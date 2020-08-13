Продюсер не разделяет музыкальные увлечения подростка

Недавно появилась информация, что сын покойного Децла решил пойти по стопам отца. Тони Киселев выложил видео на своей инстаграм-странице, где он читает рэп в студии.

Парень сообщил, что работа над треком идет полным ходом. В скором времени он официально представит песню публике.

Бабушка и дедушка 15-летнего подростка поделились своим мнением относительно его увлечения с Teleprogramma.pro. По словам Ирины Толмацкой, манера Тони несколько похожа на стиль покойного Децла. Женщина рассказала, что совсем не против того, чтобы внук записывал рэп. Она добавила, что парень сам изъявил желание заниматься музыкой. Однако, как отметила Ирина, ему есть, куда расти.

А вот дедушка Тони Александр Толмацкий высказался против увлечения внука. Он назвал это творчеством для дома.

"Мое мнение: это не то, чем ему следует заниматься", - отрезал продюсер.

По его словам, данное направление не является востребованным. То есть Тони попросту не сможет добиться успеха.

Напомним, рэпер Децл ушел из жизни больше года назад. Недавно стало известно, что в Москве планируют установить памятник исполнителю.