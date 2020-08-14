Продюсер считает, что президент действует мерзко и жестоко

За протестами в Белоруссии, которые начались после выборов президента Республики, следит все мировое сообщество. Со словами поддержки к белорусам обращаются знаменитости, которые возмущены происходящим в стране. Высказаться на этот счет решил и продюсер Максим Фадеев.

На своей странице в "Инстаграм" артист выложил пост, где нелестно высказался в адрес Александра Лукашенко. Также его поразила жестокость полиции и других силовиков. По мнению Максима Александровича, действующая власть просто озверела, передает URA.RU.

"Жестокость и мерзость, с которой действует озверевший Лукашенко, не поддаётся никакому анализу! Полиция, которая ломает своим людям кости... бьют женщин, детей, без смущения. Я в шоке от увиденного. Беларусы, родные, держитесь! Я всем сердцем с вами!",

– заявил Фадеев (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

В соцсети поблагодарили продюсера: "Максим, спасибо за поддержку", "Спасибо Вам, что не остались в стороне".

А у некоторых этот пост вызвал недоумение. Фадеева даже попросили не лезть в политику и заниматься своим делом. "Максим! Пишите музыку, это Ваше! Мы очень любим Ваше творчество! Но писать такое о Лукашенко – это глупо мягко говоря! Не лезьте в политику! Если не разбираетесь в ней!", – написали такие.

Ранее "Утро.ру" публиковало список звезд, которые высказались о протестах в Белоруссии.