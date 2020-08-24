Состояние Федосеевой-Шукшиной после разрыва с мужем изменилось

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После тревожных новостей об экстремальном похудении из-за стресса Лидия Федосеева-Шукшина пошла на поправку – состояние актрисы улучшилось. Теперь же звезда ждет окончания бракоразводного процесса с Бари Алибасовым. Об этом рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая.
По ее словам, Федосеева-Шукшина сильно переживала первое время, так как несколько месяцев не могла найти своего супруга. Теперь же за актрисой присматривает ее дочь, а сама Лидия Николаевна перестала нервничать и теперь находится в отличной форме.
"Желание у нее только одно: завершить бракоразводный процесс как можно скорее",
– рассказала адвокат звезды. По ее словам, брак с продюсером "На-на" не принес Федосеевой-Шукшиной ничего хорошего, поэтому и против разрыва она не возражает, передает "Собеседник".
Напомним, что на развод с женой Бари Алибасов подал после выписки из психиатрической клиники. Решение продюсера шокировало Федосееву-Шукшину, а позже появились слухи о том, что актриса практически ничего не ест, из-за чего похудела едва ли не в два раза.
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