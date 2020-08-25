Однако позволить себе место в первом ряду может далеко не каждый

Полмиллиона рублей – именно столько нужно, чтобы попасть на заседание суда по скандальному делу Михаила Ефремова. Покупателя проведут в зал и посадят на первое место. "Билет" решила продать некая Изабела на сайте Avito.

Однако, как пишет "Лента.ру", надеяться на реальное приобретение места в зале суда не стоит: продавщица ранее уже сбывала билеты на концерты, и покупатели оставили по этому поводу гневные отзывы, отметив, что на самом деле у нее ничего не было.

Сейчас объявление на сайте найти нельзя. Вероятнее всего, его удалила площадка или сама женщина, указывает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что суд над Михаилом Ефремовым перенесен на 31 августа из-за проблем с адвокатом у актера.