Женщина призналась, что тяжело переживает утрату певицы

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Поклонники, коллеги и близкие певицы продолжают скорбеть и делиться воспоминаниями о жизни артистки. В этот раз в одном из интервью о Легкоступовой заговорила телеведущая Арина Шарапова.

Она вспомнила свою поездку в Крым и отметила, что раньше ее соседкой была исполнительница хита "Ягода-малина". Журналистка рассказала, как ей трудно принять тот факт, что народной артистки больше нет.

Шарапова также подчеркнула, что была хорошо знакома с отцом Легкоступовой. Тот работал таксистом, а телеведущая часто просила его довезти ее до Коктебеля, передает "Собеседник".

Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась от серьезной травмы головы. Певица могла бы выжить, если бы не допустила роковую ошибку.

Недавно стало известно, что супруг певицы Юрий Фирсов, которого считают виноватым в смерти знаменитости, не стал давать деньги на ее похороны.