"Огонь": Ходченкова в белье прикрылась подушкой

"Огонь": Ходченкова в белье прикрылась подушкой
Светлана Ходченкова. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярная актриса устроила фотосессию в постели

Светлана Ходченкова порадовала поклонников серией смелых снимков. Звезда предстала перед камерой в одном нижнем белье черного цвета. Необычную фотосессию оценили в "Инстаграм".

Актриса позировала, стоя на коленях в кровати. Одной рукой Ходченкова держала подушку, а вторую вытянула в сторону фотографа, словно пытаясь закрыть объектив камеры. Светлану сняли в движении, благодаря чему черно-белые снимки получились оригинальными и динамичными.

Подписчики засыпали артистку комплиментами – публикация набрала почти 33 тыс. лайков. "Великолепная", "Крутые фотки!", "Богиня", "Самая крутая русская актриса", "Огонь", "Элегантность и красота", – написали звезде в комментариях.

Фотографии в купальнике или белье Ходченкова показывает редко, отдавая предпочтение более закрытым нарядам. При этом актрису можно увидеть в нестандартных образах, например, в костюме фехтовальщицы.

Ранее Светлана Ходченкова забралась в постель в грубых ботинках, закинув их над головой.

Карина СИРАЗОВА

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