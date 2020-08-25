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Светлана Ходченкова порадовала поклонников серией смелых снимков. Звезда предстала перед камерой в одном нижнем белье черного цвета. Необычную фотосессию оценили в "Инстаграм".
Актриса позировала, стоя на коленях в кровати. Одной рукой Ходченкова держала подушку, а вторую вытянула в сторону фотографа, словно пытаясь закрыть объектив камеры. Светлану сняли в движении, благодаря чему черно-белые снимки получились оригинальными и динамичными.
Подписчики засыпали артистку комплиментами – публикация набрала почти 33 тыс. лайков. "Великолепная", "Крутые фотки!", "Богиня", "Самая крутая русская актриса", "Огонь", "Элегантность и красота", – написали звезде в комментариях.
Фотографии в купальнике или белье Ходченкова показывает редко, отдавая предпочтение более закрытым нарядам. При этом актрису можно увидеть в нестандартных образах, например, в костюме фехтовальщицы.
Ранее Светлана Ходченкова забралась в постель в грубых ботинках, закинув их над головой.
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