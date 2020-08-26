Певец ослепил поклонников своей голливудской улыбкой

Прохор Шаляпин на своей инстаграм-странице рассказал подписчикам о переменах во внешности. В "сторис" артист сообщил, что находится на приеме у стоматолога.

Шаляпин решил применить прием "до-после". В первых двух "сторис" он показал зубы до процедуры и сказал, что они не соответствуют его звездному статусу.

По словам эпатажного артиста, такие зубы подошли бы продавцу картошки из ларька.

"А я – артист с большой буквы" – заявил Прохор Шаляпин.

Далее он выложил видео с уже отбеленными зубами. Артист рассказал, что ему сделали чистку, а также восстановили эмаль. Шаляпин сделал акцент на том, что это его естественные зубы.

"Не надо зависти" – попросил финалист "Фабрики звезд".

Артист раскрыл секрет идеально ровных зубов. По его словам, необходимо вовремя принимать кальций и периодически посещать стоматолога.

Напомним, недавно Прохор Шаляпин решил отказаться от люминиров и оставить свои настоящие зубы. Артист признался, что он устал от упреков и обвинений в том, что у него неестественная улыбка.

Также стало известно, что Шаляпин согласился сняться в клипе бывшей возлюбленной Анны Калашниковой. По задумке, Прохор и его подруга Алла Пеняева должны были лечь в гроб. Эта идея возмутила артиста до глубины души.