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Несмотря на просьбы родных Валентины Легкоступовой не снимать покойную в гробу, на похороны все-так пробрались фотографы и обнародовали эксклюзивные кадры. Юрист Денис Ульянов объяснил, чем это может обернуться для прессы.
Подруга певицы Светлана Лазарева рассказала, что журналисты проникли на церемонию прощания под видом друзей и делали уникальные снимки на фотоаппараты и смартфоны вопреки воле близких. По слухам, за кадры с похорон они получили до 500 тыс. руб., передает Popcake.
При этом семья исполнительницы хита "Ягода-малина" может подать в суд и даже выиграть дело, получив компенсацию, уверяет Ульянов. Однако гарантий нет: закон делает исключение для публичных лиц – их фото можно публиковать без согласия. "Шансы выиграть в суде 50 на 50", – поведал юрист iReactor.
Напомним, что Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней пребывания в коме. Церемония прощания была закрытой, певицу кремировали.
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