Вдова Табакова отметила праздник без штанов

Вдова Табакова отметила праздник без штанов
Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса появилась перед публикой в одной рубашке

Марина Зудина устроила праздничную фотосессию – 27 августа в России празднуют День кино. Перед камерой вдова Олега Табакова предстала в одной рубашке с голыми ногами. Роликом со съемки народная артистка поделилась с публикой в "Инстаграм".

Звезда позировала перед фотографом, сидя на небольшом стуле на фоне темно-синей стены. Жена Табакова быстро меняла выражение лица и положение рук, чтобы снимки получились разнообразными. В описании к посту актриса заявила, что в такой день должна была состояться хоть какая-то съемка и поздравила своих подписчиков с праздником.

"Марина, вы потрясающая! Это видео можно смотреть бесконечно!", "Супер! Свободная женщина!", "Вы смелы и прекрасны одновременно!", "Вы обладаете божественной красотой",

засыпали комплиментами звезду сериала "Содержанки" в комментариях.

Напомним, что Олег Табаков и Марина Зудина познакомились в 1986 г. – юная актриса была студенткой режиссера. Официально поженились артисты лишь спустя десять лет. У пары родились двое детей: Павел и Мария.

Олега Табакова не стало два года назад. Недавно состоялся юбилей легендарного актера, куда вдова пришла в компании другого мужчины.

Карина СИРАЗОВА

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