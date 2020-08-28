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Недавно появились слухи о том, что у Бориса Корчевникова имеются проблемы со слухом. Об этом сообщили гости и сотрудники программы "Судьба человека", ведущим которой он является. Музыкальный критик Сергей Соседов подтвердил все опасения.
Он понял, что Корчевников практически ничего не слышит, в процессе разговора с телеведущим. Якобы тот утвердительно отвечал на вопросы, которые требовали совсем другого ответа.
Критик пояснил, что Борис только делает вид, что слышит своих собеседников.
"Не скажет же он, что недослышал" – рассказал Соседов.
Проблема Бориса Корчевникова со слухом дала о себе знать тогда, когда он еще вел передачу "Прямой эфир", передает слова Соседова издание "Собеседник". Телезвезде пришлось отказаться от роли ведущего, так как ему было крайне тяжело справляться с форматом ток-шоу. Критик объяснил, что Корчевникову в данной ситуации больше подходит формат "один на один".
Напомним, Борис Корчевников покинул "Прямой эфир" в 2017 году. Телеведущий вел данное ток-шоу в течение четырех лет. После ухода его место занял Андрей Малахов.
Недавно появилась информация о том, что концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг слухи о его проблеме со слухом.
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