Стало известно о состоянии Корчевникова после сообщений СМИ о потере слуха

Стало известно о состоянии Корчевникова после сообщений СМИ о потере слуха
Борис Корчевников. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Концертный директор телеведущего расставил все точки над i

Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди рассказал о состоянии телеведущего. Он решил сделать официальное заявление для того, чтобы прервать череду сплетен и догадок.

Табриз Шахиди рассказал, что самочувствие известного актера на данный момент хорошее. У него не наблюдается никаких осложнений. Борис Корчевников продолжает активно работать, передает слова концертного директора "Пятый канал".

Некоторое время назад появилась информация, что звезда программы "Судьба человека" теряет слух. Якобы об этом сообщили зрители и гости передачи. По их словам, Борис Корчевников воспринимал задаваемые ему вопросы только через планшет, а ответы людей он читал по губам.

Напомним, как сообщали СМИ, пять лет назад у телеведущего удалили доброкачественную опухоль в области головы. Все началось с того, что Борис Корчевников услышал шум в одном ухе. Артист решил обратиться к врачу. Обследование показало наличие опухоли мозга. Операция прошла успешно, но период реабилитации дался актеру крайне тяжело.

Ранее появилась информация о том, что Борис Корчевников положил глаз на дочь певицы Светланы Лазаревой. Артистка вместе со своей дочерью Натальей пришла на передачу к телеведущему. Борис не мог налюбоваться 24-летней девушкой и даже поинтересовался насчет ее семейного положения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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