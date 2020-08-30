"Меня били ногами": Нагиев не может восстановиться после потрясения

"Меня били ногами": Нагиев не может восстановиться после потрясения
Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер рассказал о нервном срыве

Дмитрий Нагиев продолжает работать не только в качестве ведущего, но и актера. Недавно он снялся в одной картине, которая выбила его из колеи. Дмитрий пожаловался, что до сих пор не может оправиться после съемок. 

В ироничной манере Нагиев отметил, что пережил нервный срыв и его постоянно преследуют панические атаки. Сниматься пришлось по 12 часов в сутки, и далеко не все эпизоды были легкими. 

Актер рассказывает, что приходилось перемещаться с ночного кладбища на мясокомбинат, а после ехать на помойку, где его избивали.

"Меня били ногами... Любой запаникует!", – подчеркнул он в беседе с "7дней".

По сценарию Нагиев играет роль владельца крупного фармацевтического бизнеса. В один день на его дорогой автомобиль падает одинокий художник, решивший покончить жизнь самоубийством. Тот выживает, но денег на ремонт авто у него нет. Герой Дмитрия обязывает художника работать на него, пока долг будет уплачен – тут жизнь предпринимателя меняется с ног на голову. 

Ранее Нагиева из-за неопрятной внешности сравнили с бомжом. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Запад перечислил Лукашенко свои условия по протестам в Белоруссии

От Минска требуют провести новые выборы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей