Актер рассказал о нервном срыве

Дмитрий Нагиев продолжает работать не только в качестве ведущего, но и актера. Недавно он снялся в одной картине, которая выбила его из колеи. Дмитрий пожаловался, что до сих пор не может оправиться после съемок.

В ироничной манере Нагиев отметил, что пережил нервный срыв и его постоянно преследуют панические атаки. Сниматься пришлось по 12 часов в сутки, и далеко не все эпизоды были легкими.

Актер рассказывает, что приходилось перемещаться с ночного кладбища на мясокомбинат, а после ехать на помойку, где его избивали.

"Меня били ногами... Любой запаникует!", – подчеркнул он в беседе с "7дней".

По сценарию Нагиев играет роль владельца крупного фармацевтического бизнеса. В один день на его дорогой автомобиль падает одинокий художник, решивший покончить жизнь самоубийством. Тот выживает, но денег на ремонт авто у него нет. Герой Дмитрия обязывает художника работать на него, пока долг будет уплачен – тут жизнь предпринимателя меняется с ног на голову.

Ранее Нагиева из-за неопрятной внешности сравнили с бомжом.