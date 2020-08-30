Кончина мужчины очень расстроила сына

Иосиф Пригожин до сих пор с тяжестью вспоминает о кончине своего отца. Несмотря на то, что Игоря Матвеевича не стало ровно 30 лет назад, продюсер с сожалением вспоминает о том, чего не успел сделать его отец.

На своей странице в соцсети Пригожин поделился подробностями своих отношений с родителем. Из отчего дома он уехал еще молодым парнем – Иосифу было всего 16. После того, как он начал вести самостоятельную жизнь, отца практически не видел. Спустя пять лет, в 90-ом году, ему сообщили о смерти Пригожина старшего.

"Как грустно,что я не смог разделить с ним свои успехи, он не увидел своих внуков, как и многое другое", – пишет продюсер.

Иосиф посоветовал всем беречь своих родных пока они живы и ценить все моменты, которые удается провести рядом с ними. Он отметил, что, порой, время летит слишком быстро и многие не успевают понять, насколько ценна родительская любовь.

Поклонники поддержали Пригожина в комментариях, выразив свои соболезнования.

"Ваш отец гордился бы своим сыном! Вы достойное продолжение своих родителей", "К сожалению, любовь своих родителей к нам мы можем оценить только после из смерти... Вы правы...", – отмечают люди.

Недавно сын супруги Пригожина женился. Весь шоу-бизнес гулял на свадьбе, публикуя снимки с мероприятия. Однако публикации взболомутили общественность, поскольку многие заподозрили, что сын Валерии женится из-за того, что его избранница в положении.