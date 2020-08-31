Сын Хворостовского обнародовал фото с покойным отцом

Сын Хворостовского обнародовал фото с покойным отцом
Дмитрий Хворостовский. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Максим отметил, что сильно тоскует по нему

Максим Хворостовский в своем инстаграм-аккаунте опубликовал архивные фото с умершим отцом. На них оперный певец Дмитрий Хворостовский проводит время с любимыми детьми.

Наследник Дмитрия Хворостовского отметил, что ему очень не хватает отца.

"Так сильно по тебе скучаю" – трогательно подписал фотографии 17-летний Максим.

Пользователи соцсети поспешили поддержать подростка. Они вспомнили оперного певца добрыми словами.

"Мы помним твоего папу, Максим. Мы любим его", – написал один из комментаторов.

Первой женой Дмитрия Александровича была артистка Светлана Хворостовская. Она подарила мужу двух дочерей и сына. В 1999 году супруги рассталась. В 2015 году стало известно о смерти Светланы.

Второй избранницей Хворостовского стала итальянская оперная певица Флоранс Илли. В браке у них появились двое детей – сын Максим и дочь Нина.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года. Длительное время он боролся с онкологией. Легендарному оперному певцу было всего 55 лет. Согласно составленному завещанию, тело артиста кремировали.

Ранее появилась информация о том, что вторая жена Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли обнародовала совместное фото с дочерью Ниной. Поклонники оперной певицы отметили, что девочка выросла настоящей красавицей, а также завалили комплиментами саму вдову Хворостовского. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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