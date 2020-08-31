Врач нашел причину проблем со здоровьем у телеведущего

Недавно стало известно, что у Бориса Корчевникова серьезные проблемы со слухом. В Сети предполагали, что причиной этому мог стать рецидив опухоли головного мозга. Свое мнение на этот счет высказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин.

По мнению специалиста, потеря слуха может быть вызвана не опухолью, как предполагалось ранее, а операцией, которую перенес актер. Мяснянкин также подчеркнул, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, Корчевникову нужен был бы очень длительный период реабилитации.

К слову, наличие запланированных съемок на осень также говорит о том, что у ведущего "Судьбы человека" нет рецидива. Врач предположил, что актеру уже сделали МРТ головного мозга и исключили появление новых опухолей, передает "Пятый канал".

Онколог-хирург закончил на позитивной ноте. Он считает, что новые технологии позволят нивелировать проблемы со слухом. Мужчина также порекомендовал Борису Корчевникову присмотреться к слуховым аппаратам.

Напомним, что на днях концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг слухи о его проблеме со слухом.