Это не опухоль: онколог нашел способ спасти потерявшего слух Корчевникова

Это не опухоль: онколог нашел способ спасти потерявшего слух Корчевникова
Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov/
Врач нашел причину проблем со здоровьем у телеведущего

Недавно стало известно, что у Бориса Корчевникова серьезные проблемы со слухом. В Сети предполагали, что причиной этому мог стать рецидив опухоли головного мозга. Свое мнение на этот счет высказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. 

По мнению специалиста, потеря слуха может быть вызвана не опухолью, как предполагалось ранее, а операцией, которую перенес актер. Мяснянкин также подчеркнул, что для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, Корчевникову нужен был бы очень длительный период реабилитации. 

К слову, наличие запланированных съемок на осень также говорит о том, что у ведущего "Судьбы человека" нет рецидива. Врач предположил, что актеру уже сделали МРТ головного мозга и исключили появление новых опухолей, передает "Пятый канал". 

Онколог-хирург закончил на позитивной ноте. Он считает, что новые технологии позволят нивелировать проблемы со слухом. Мужчина также порекомендовал Борису Корчевникову присмотреться к слуховым аппаратам.

Напомним, что на днях концертный директор Корчевникова Табриз Шахиди опроверг слухи о его проблеме со слухом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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