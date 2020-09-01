Телеведущая провела время в компании актера в ресторане

Дана Борисова рассказала о своем опыте общения с Михаилом Ефремовым. Звезда брала большое интервью у артиста. При этом любивший выпить актер настоял на том, чтобы встреча прошла в одном из его любимых ресторанов.

По словам девушки, на протяжении всего общения Михаил не прекращал пить красное вино. Дана вспоминает, что артист "хлебал" спиртной напиток как воду.

Телеведущая не скрывает, что сама раньше страдала от алкогольной зависимости. К моменту встречи с Ефремовым она уже 3,5 года была в завязке. Дана призналась, что ей было неприятно наблюдать за тем, как напивается знаменитость. Более того, телеведущая была возмущена таким подходом к работе.

Знаменитость отметила, что для Ефремова алкогольное опьянение было привычным состоянием, так что проблем с выпуском интервью не было.

"Миша был бодр, весел и пьян. Да он всегда пьян!" – откровенничает звездная ведущая.

Борисова также высказалась по поводу текущей ситуации. По ее мнению, то, что творится вокруг дела Ефремова – это настоящих цирк. Она рассказала, что, когда артист признал свою вину в смертельном ДТП, одна даже прониклась к нему уважением и сочувствием.

Однако после того, как Михаил отказался от своих слов и начал выкручиваться, Борисова поняла, что все превратилось в шоу. Дана заявила, что испытывает к актеру стойкую неприязнь, передает издание "Комсомольская правда".

"Это омерзительно. Я за заседаниями слежу, как за шоу, как за сериалом", - рассказала телеведущая.

Ранее стало известно, что Ефремов постепенно стал справляться с провалами в памяти. Артист вспомнил некоторые подробности злополучного июньского вечера и неожиданно заявил, что некто отравил его накануне аварии.

