Смерть актрисы назвали невосполнимой утратой

Внезапный уход Ирины Печерниковой для всех стал шоком. Актриса, никогда не жаловавшаяся на проблемы с сердцем, умерла от инфаркта за обеденным столом. После трагедии в эфире программы Андрея Малахова собрались друзья и коллеги кинозвезды, а бывший муж Борис Галкин попросил прощения у артистки.

Брак Печерниковой и Галкина не продлился долго, однако у пары появился сын Влад. Артистам удалось сохранить дружеские отношения после расставания, и в "Прямом эфире" режиссер трогательно обратился к бывшей:

"Прости меня, Ирина".

Галкин попросил прощения и у ее родителей, которых он назвал святыми людьми. Отец и мать Печерниковой также скончались. Режиссер добавил, что для тех, кто лично знал Ирину, это невосполнимая утрата, и таких самоотверженных людей, как она, действительно мало.

Также в эфире шоу выяснилось, что незадолго до смерти Печерникова сломала два ребра после падения. Об этом актриса лично поведала Малахову, напоминает "сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что Ирина Печерникова умерла у себя на даче в Ярославской области 1 сентября. Известную актрису похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.