За все время похорон ее сестра не сказала ни слова

Ирины Печерниковой не стало 1 сентября при крайне печальных обстоятельствах – звезда фильма "Доживем до понедельника" скончалась дома, сидя за столом. По некоторым данным, причиной смерти был инфаркт. Также в последнее время она лечилась от онкологии.

В пятницу, 4 сентября, состоялась церемония прощания с актрисой. Родственники и друзья почтили память звезды в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Дежурившая на месте охрана не пропускала на церемонию никого, кроме близких погибшей.

Как сообщает издание "Вокруг ТВ", одна из гостей на похоронах была крайне недовольна визитом журналистов.

"Убила бы всех", – разразилась она гневной фразой.

СМИ не удалось получить комментарий ни у кого из близких звезды. За все время, что шли похороны, сестра Печерниковой не сказала ни слова. Ее сопровождающие сказали журналистам, что никакого комментария они давать не будут.

Ранее сообщалось, что Ирину Печерникову похоронят на Ваганьковском кладбище. До этого тело актрисы кремируют.