Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Сегодня, 4 сентября, на сцене Малого театра прошло прощание с Борисом Клюевым, который скончался 1 сентября из-за рака легких. Попрощаться с актером пришли не только коллеги и близкие, но и поклонники его творчества, которые ждали момента, чтобы зайти в зал и попрощаться с кумиром. Одному из фанатов в этот момент стало плохо.
Как оказалось, мужчина решил оставить цветы у гроба Бориса Клюева, однако в эту минуту у него подкосились ноги, и он чуть было не потерял сознание. Его тут же взяли под руки и вывели на улицу, где дежурила машина скорой помощи, уточняет "Вокруг ТВ".
После церемонии прощания тело скончавшегося Клюева отвезли на Троекуровское кладбище.
Напомним, что новость о смерти звезды "Ворониных" прогремела как гром среди ясного неба. Актер более двух лет боролся с раком легких, однако болезнь победила.
К слову, вдова Бориса Клюева Виктория также почувствовала себя плохо во время церемонии прощания. Она не смогла справиться с нахлынувшими эмоциями, провожая любимого мужа в последний путь.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля