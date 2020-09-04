Вывели из зала: на похоронах Клюева мужчина не выдержал потрясения

Вывели из зала: на похоронах Клюева мужчина не выдержал потрясения
Борис Клюев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Это случилось у гроба артиста

Сегодня, 4 сентября, на сцене Малого театра прошло прощание с Борисом Клюевым, который скончался 1 сентября из-за рака легких. Попрощаться с актером пришли не только коллеги и близкие, но и поклонники его творчества, которые ждали момента, чтобы зайти в зал и попрощаться с кумиром. Одному из фанатов в этот момент стало плохо. 

Как оказалось, мужчина решил оставить цветы у гроба Бориса Клюева, однако в эту минуту у него подкосились ноги, и он чуть было не потерял сознание. Его тут же взяли под руки и вывели на улицу, где дежурила машина скорой помощи, уточняет "Вокруг ТВ".

После церемонии прощания тело скончавшегося Клюева отвезли на Троекуровское кладбище. 

Напомним, что новость о смерти звезды "Ворониных" прогремела как гром среди ясного неба. Актер более двух лет боролся с раком легких, однако болезнь победила. 

К слову, вдова Бориса Клюева Виктория также почувствовала себя плохо во время церемонии прощания. Она не смогла справиться с нахлынувшими эмоциями, провожая любимого мужа в последний путь.

Фоторепортаж
Рак не щадит никого: в Москве простились с Борисом Клюевым
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Борис Клюев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей