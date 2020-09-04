Это случилось у гроба артиста

Сегодня, 4 сентября, на сцене Малого театра прошло прощание с Борисом Клюевым, который скончался 1 сентября из-за рака легких. Попрощаться с актером пришли не только коллеги и близкие, но и поклонники его творчества, которые ждали момента, чтобы зайти в зал и попрощаться с кумиром. Одному из фанатов в этот момент стало плохо.

Как оказалось, мужчина решил оставить цветы у гроба Бориса Клюева, однако в эту минуту у него подкосились ноги, и он чуть было не потерял сознание. Его тут же взяли под руки и вывели на улицу, где дежурила машина скорой помощи, уточняет "Вокруг ТВ".

После церемонии прощания тело скончавшегося Клюева отвезли на Троекуровское кладбище.

Напомним, что новость о смерти звезды "Ворониных" прогремела как гром среди ясного неба. Актер более двух лет боролся с раком легких, однако болезнь победила.

К слову, вдова Бориса Клюева Виктория также почувствовала себя плохо во время церемонии прощания. Она не смогла справиться с нахлынувшими эмоциями, провожая любимого мужа в последний путь.