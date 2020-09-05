Готовы были с лица земли стереть: детей Легкоступовой заподозрили в двойной игре

Готовы были с лица земли стереть: детей Легкоступовой заподозрили в двойной игре
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Они специально клевещут на родную мать, считает окружение певицы

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа – практически ровно через месяц после того, как вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. До сих пор доподлинно неизвестно, что произошло в в тот злополучный вечер. 

По данным приближенных к семье источников, дети Легкоступовой, которые в последние дни были рядом с матерью, на самом деле враждовали. Как сообщает Popcake, рассказывать подробности об отношениях в семье близкий друг решился только на условии анонимности, поскольку боится за свою жизнь. 

Он заявил, что дети артистки не хотели, чтобы Фирсов становился частью их семьи. Дочь Валентины буквально ненавидела яхтсмена и была категорически против их свадьбы. Друг считает, что в смерти артистки виноваты ее дети, которые нацелились на финансы вдовца. 

"Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть, поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой квасили на протяжении трех недель", – заявил он. 

Адвокат дочери артистки рассказал, что вдовец намерен подать в суд, чтобы доказать право на наследство. Такое требование поставило в ступор родню звезды. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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