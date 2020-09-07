Ранее сообщалось, что комик серьезно заболел

Гарик Харламов сдал тест на коронавирус. Об этом сообщил его помощник Дмитрий.

Поводом для подозрений стало состояние артиста, из-за которого, по слухам, были отменены все концерты и съемки с его участием на ближайшее время, сообщает телеканал "360".

Помощник артиста развеял все слухи о серьезном заболевании у Харламова, сообщив, что тест оказался отрицательным. Как указывает "Пятый канал", у комика была обыкновенная простуда, сопровождающаяся небольшой температурой.

Некоторое время назад Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус. Позже артиста заметили в компании эффектной спутницы.